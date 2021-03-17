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Россияне резко заинтересовались авиабилетами в одну страну 

Lenta.ru 2 часа назад
Россияне заинтересовались авиабилетами в Болгарию
Фото: Globallookpress.com
Российские туристы заинтересовались поездками в Болгарию, которая в мае текущего года планирует открыть курортный сезон. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Согласно данным аналитиков, поиски авиабилетов в одну страну резко выросли вдвое за период с 15 по 16 марта по сравнению со средним значением за предыдущие 30 дней.
Как сообщили местные власти, для въезда иностранцам понадобится справка о вакцинации или наличии антител либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. При этом пока неизвестно, будет ли доступен отдых в Болгарии для россиян.
Отмечается, что цены на авиаперелеты по маршруту из Москвы в Бургас на май текущего года начинаются от 9,6–10,7 тысячи рублей в одну сторону.
9 марта сообщалось, что российские путешественники массово решили улететь из страны весной по трем заграничным маршрутам. По данным аналитиков, большинство туристов запланировали отпуск в Турции. На втором месте по популярности оказалась Армения, а на третьем — Киргизия.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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