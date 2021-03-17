Стюардесса предупредила летящих в Дубай в апреле об особенности

Фото: @katyamog @katyamog

Так, бортпроводница заметила, что в период с 13 апреля по 12 мая в стране начинается священный для мусульман месяц Рамадан, когда они соблюдают обязательный пост, в частности, подразумевается полный отказ от еды и питья от рассвета и до заката, а также другие ограничения.

В связи с этим путешественникам следует учитывать некоторые особенности функционирования местной инфраструктуры, чтобы по приезде избежать ряда недоразумений. К примеру, многие рестораны открываются только после захода солнца либо работают с использованием специальных штор и ширм, а также отказываются от сервировки алкоголя в светлое время суток.

Вдобавок в открытых общественных местах посетителям не разрешается курить, употреблять любые напитки и пищу до заката, а представительницам женского пола — носить слишком открытую и откровенную одежду.

Блогерша подчеркнула, что незадолго до начала Рамадана и после него многие торговые центры объявляют скидки и распродажи, а объекты размещения снижают стоимость проживания в указанный период.

«В целом же власти ОАЭ делают все возможное, чтобы в этот значимый период для мусульман все чувствовали себя комфортно, поэтому максимально стараются смягчить всевозможные ограничения для туристов»,