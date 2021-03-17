Исландия открывается для туристов 

Все новости на карте

Министерство здравоохранения заявило, что Исландия позволит всем туристам со справками о вакцинации COVID-19 въезжать в страну с четверга без дальнейшего обследования, передает AFP.

Разрешение, уже действующее с 20 января для путешественников из зоны свободного передвижения Европейского Шенгенского соглашения (частью которой является Исландия, хотя и не является членом ЕС ), теперь будет распространено на всех въезжающих, «независимо от происхождения».

Принимаются сертификаты о вакцинации, выданные странами Шенгенской зоны или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) под названием «желтая карточка».

«Людям с такими документами не нужно проходить тестирование, карантинный период или показывать отрицательный результат ПЦР во время трансграничных проверок»,

— заявили в правительстве.

Таким образом, Исландия становится одной из первых европейских стран, открывших внешние границы Шенгенской зоны для граждан третьих стран.

Кипр, со своей стороны, объявил в начале марта о своем намерении разрешить британцам, вакцинированным от COVID-19, въезжать без карантина с 1 мая.

Стандартизируя свои требования, Исландия надеется увеличить поток посетителей из Соединенных Штатов и Великобритании — двух крупнейших туристических держав, которые являются одними из самых передовых в области вакцинации в мире.

Исландия сейчас успешно контролирует эпидемию: заболеваемость коронавирусом в настоящее время составляет всего 9 на 100 000 жителей. Почти 10% населения также получили хотя бы одну дозу вакцины.