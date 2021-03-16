Россиянка сэкономила на отеле в Турции и рассказала о своих сожалениях 

Россиянка поехала в дешевый отель Турции и описала свой опыт словами «персоналу на нас плевать». Своим мнением об отдыхе она поделилась в блоге на платформе « Яндекс. Дзен ».

Туристка рассказала, что вместе с мужем и ребенком отправилась на турецкий курорт Кушадасы на Эгейском море. Чтобы сэкономить, семья заселилась в бюджетный трехзвездочный отель — одна ночь в номере с завтраком на троих обходилась в 1900 рублей.

Однако, несмотря на чистоту и хорошее обслуживание номера, семейный отпуск был испорчен негативными впечатлениями — больше всего туристов расстроила скудность завтраков в отеле и халатное отношение сотрудников объекта размещения.

«Персоналу плевать на ваш отдых. Доставали нас по полной программе. В бюджетных отелях — бюджетное отношение к постояльцам», — заявила россиянка.

Более того, призналась женщина, несмотря на низкую стоимость жилья, сэкономить на отдыхе им все равно не удалось. Ежедневно туристы тратили около трех-четырех тысяч рублей на самостоятельное питание, так как цены в кафе на курорте были очень высокими.

В заключение россиянка посоветовала бюджетные туры только тем туристам, которые приезжают в Турцию ради экскурсионного отдыха.

«В противном же случае такой отдых не принесет вам никакого удовлетворения, а денег вы потратите не меньше, чем если бы взяли отель на порядок выше классом», — добавила путешественница.