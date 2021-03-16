Японцев возмутило развитие туризма на Курилах 

Читатели японской газеты Yomiuri оценили планы России по развитию туризма на Южных Курилах.

В материале говорится о том, что Москва хочет создать круглогодичный горный курорт на острове Итуруп. Сообщается об отеле на 700 номеров, горнолыжном комплексе, горячих источниках, долине гейзеров, зоне для рыболовства и серфинга, а также о гольф-поле.

По мнению Yomiuri, планы по развитию туризма являются «самостоятельными действиями» с целью «закрепления незаконного захвата "северных территорий"». Также авторы отмечают, что это не единственный проект России на островах.

Читатели призвали прекратить сотрудничество с Москвой.

«Пора понять, что северные острова к нам не вернутся, и полностью перестроить всю политику в отношении России!»

— отметил один из них.