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Японцев возмутило развитие туризма на Курилах 

Мария Грибова 3 часа назад
Японцев возмутило развитие туризма на Курилах
Фото: depositphotos.com
Читатели японской газеты Yomiuri оценили планы России по развитию туризма на Южных Курилах.
В материале говорится о том, что Москва хочет создать круглогодичный горный курорт на острове Итуруп. Сообщается об отеле на 700 номеров, горнолыжном комплексе, горячих источниках, долине гейзеров, зоне для рыболовства и серфинга, а также о гольф-поле.
По мнению Yomiuri, планы по развитию туризма являются «самостоятельными действиями» с целью «закрепления незаконного захвата "северных территорий"». Также авторы отмечают, что это не единственный проект России на островах.
Читатели призвали прекратить сотрудничество с Москвой.

«Пора понять, что северные острова к нам не вернутся, и полностью перестроить всю политику в отношении России!»

— отметил один из них.
Ранее «Рамблер» писало том, как к русским относятся в Турции.
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