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«Бессонные ночи, миллион конфликтных ситуаций»: стюардесса раскрыла правду о работе 

Мира Маркина 1 час назад
«Бессонные ночи, миллион конфликтных ситуаций»
Фото: @elizastewardess_
Российская стюардесса Елизавета под ником @elizastewardess_ в Instagram опубликовала пост, в котором раскрыла правду о своей работе. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Бортпроводница обратилась к подписчикам для того, чтобы развеять мифы о своей профессии. По мнению россиянки, многие люди имеют нереалистичные представления о работе экипажа корабля (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.):

"Это тяжёлый труд. Постоянные перепады давления. Ненормированный график. Бессонные ночи. Миллион конфликтных ситуаций. Решение многочисленных проблем".

Елизавета также напомнила о том, что состав экипажа может меняться на каждом рейсе. То есть бортпроводники нередко видят друг друга в первый раз, но при этом им нужно работать слаженно, что не всегда дается легко:

"Всегда разные экипажи (каждый сам за себя-нет, только не здесь, мы одна команда)",

— заявила блогер, добавив, что стюардессам также приходится работать в праздничные дни.

"А теперь задайте себе вопрос. Вы действительно хотите этого? Или «любовь к небу» является единственной причиной?",

— обратилась бортпроводница к подписчикам, которые мечтают о ее профессии.
В завершение поста россиянка напомнила, что самое главное качество бортпроводника — "умение общаться и любовь к людям".
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