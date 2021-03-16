Отдыхающая в Турции россиянка порассуждала о ненависти местных к русским 

Россиянка, неоднократно отдыхавшая в Турции, порассуждала о ненависти к русским, которая, согласно распространенному мнению, свойственна местным жителям. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен»

Путешественница уточнила, что за время своего десятилетнего опыта пребывания в стране не замечала каких-либо признаков негативного отношения. По ее мнению, подобные случаи связаны, вероятно, не столько с национальностью туриста, сколько с его личностными качествами.

«Приведу пример. Подхожу я к бару в отеле и говорю: "Можно мне, пожалуйста, два чая?" Подходит другой отдыхающий: "Дай мне чая!" Чувствуете разницу?» — заметила блогерша и подчеркнула, что некоторым работникам сферы услуг такое отношение может не понравиться.

Кроме того, среди турок распространено мнение, что отдыхающие из Европы якобы более щедры на чаевые, в то время как россияне зачастую бывают скупы на благодарность.

В целом, отмечает автор материала, Турция — крайне доброжелательная страна, и ее жители едва ли способны испытывать ненависть к представителям какой-либо отдельно взятой национальности.

«Мне кажется, все зависит от человека: если ты будешь улыбаться и будешь вежливым, то и с тобой будут обращаться именно так, и не важно, кто ты», — заключила она.