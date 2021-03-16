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Отдыхающая в Турции россиянка порассуждала о ненависти местных к русским 

Lenta.ru 3 часа назад
Отдыхающая в Турции россиянка порассуждала о ненависти местных к русским
Фото: Globallookpress.com
Россиянка, неоднократно отдыхавшая в Турции, порассуждала о ненависти к русским, которая, согласно распространенному мнению, свойственна местным жителям. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Путешественница уточнила, что за время своего десятилетнего опыта пребывания в стране не замечала каких-либо признаков негативного отношения. По ее мнению, подобные случаи связаны, вероятно, не столько с национальностью туриста, сколько с его личностными качествами.
«Приведу пример. Подхожу я к бару в отеле и говорю: "Можно мне, пожалуйста, два чая?" Подходит другой отдыхающий: "Дай мне чая!" Чувствуете разницу?» — заметила блогерша и подчеркнула, что некоторым работникам сферы услуг такое отношение может не понравиться.
Кроме того, среди турок распространено мнение, что отдыхающие из Европы якобы более щедры на чаевые, в то время как россияне зачастую бывают скупы на благодарность.
В целом, отмечает автор материала, Турция — крайне доброжелательная страна, и ее жители едва ли способны испытывать ненависть к представителям какой-либо отдельно взятой национальности.

«Мне кажется, все зависит от человека: если ты будешь улыбаться и будешь вежливым, то и с тобой будут обращаться именно так, и не важно, кто ты», — заключила она.

25 февраля туристка расспросила знакомого турка, недавно переехавшего в Россию, о жизни в стране и выяснила, что он на самом деле думает про жителей Москвы. Как рассказал турок, в первые месяцы проживания в российской столице ему казалось, что вокруг него только умные и образованные люди. Однако позже мужчина заметил, что большинство людей лишь хотели показать себя в выгодном свете.
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