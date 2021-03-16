Стюардесса рассказала правду о страстях между членами экипажа

Российская стюардесса, ведущая блог о своей профессии, раскрыла правду о «страстях» между членами экипажа и пассажирами на рабочем месте. Своими наблюдениями девушка поделилась в Instagram -аккаунте.

Так, отвечая на вопрос, мечтают ли бортпроводницы о пилотах или пассажирах бизнес-класса, сотрудница авиакомпании заявила, что зачастую они даже не успевают запомнить лица путешественников.

«В рейсе много обязанностей. И в первую очередь твоя голова забита тем, чтобы отнести кофе, заполнить документы, написать отчет, и только после этого успеваешь отфильтровать мысли по поводу "о, боже, какой мужчина!"», — пояснила автор.

Так же девушка прокомментировала и ситуацию с пилотами. «С ними мы общаемся каждый день, и им нечем нас удивить. Летчики такие же люди, так же снимают с себя форму каждый день после работы и живут обычной жизнью», — уточнила стюардесса.

При этом она отметила, что и пассажиры, и пилоты могут иногда пытаться знакомиться с бортпроводницами, но ревновать их не стоит.