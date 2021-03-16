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Российская стюардесса рассказала правду о страстях между членами экипажа 

Lenta.ru 7 часов назад
Стюардесса рассказала правду о страстях между членами экипажа
Фото: @claudy.fly
Российская стюардесса, ведущая блог о своей профессии, раскрыла правду о «страстях» между членами экипажа и пассажирами на рабочем месте. Своими наблюдениями девушка поделилась в Instagram-аккаунте.
Так, отвечая на вопрос, мечтают ли бортпроводницы о пилотах или пассажирах бизнес-класса, сотрудница авиакомпании заявила, что зачастую они даже не успевают запомнить лица путешественников.

«В рейсе много обязанностей. И в первую очередь твоя голова забита тем, чтобы отнести кофе, заполнить документы, написать отчет, и только после этого успеваешь отфильтровать мысли по поводу "о, боже, какой мужчина!"», — пояснила автор.

Так же девушка прокомментировала и ситуацию с пилотами. «С ними мы общаемся каждый день, и им нечем нас удивить. Летчики такие же люди, так же снимают с себя форму каждый день после работы и живут обычной жизнью», — уточнила стюардесса.
При этом она отметила, что и пассажиры, и пилоты могут иногда пытаться знакомиться с бортпроводницами, но ревновать их не стоит.
Ранее в марте российская стюардесса частного самолета рассказала об отношении к чаевым в сфере бизнес-авиации и назвала крупнейшую сумму, которую ей когда-либо приходилось получать. Так, самые большие чаевые за время ее работы — две тысячи долларов (почти 150 тысяч рублей), а самые мелкие — сто долларов (7,4 тысячи рублей).
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