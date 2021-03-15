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Стюардесса рассказала, в каких состояниях опасно летать 

Стелла Шмель 1 час назад
Стюардесса рассказала, в каких состояниях опасно летать
Фото: depositphotos.com
Бортпроводница компании SkyUp Airlines, которая прославилась в соцсетях благодаря своим рассказам о тонкостях профессии, сообщила, в каких состояниях пассажирам лучше избегать перелетов.
Как рассказала стюардесса, у тех, кто занимался дайвингом в течение 24 часов перед полетом, может начаться кессонная болезнь из-за быстрого снижения атмосферного давления при подъеме самолета на значительную высоту.
Воздержаться от перелетов следует пассажирам с насморком и отитом, а также беременным женщинам, срок которых превышает 35 недель.
Ранее "Рамблер" писал, что третья волна COVID-19 обрушилась на европейские страны.
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