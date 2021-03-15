Стюардесса рассказала, в каких состояниях опасно летать 

Стюардесса украинской бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines, известная в соцсетях благодаря постам о своей профессии, назвала три несовместимых с авиаперелетами состояния пассажиров. Соответствующим роликом она поделилась в своем TikTok -аккаунте.

Так, девушка рассказала, что у пассажиров, которые в течение последних 24 часов до полета занимались дайвингом, на борту может развиться декомпрессионная (кессонная) болезнь — из-за быстрого снижения атмосферного давления при подъеме самолета на значительную высоту.

Кроме того, стюардесса заявила, что опасно летать и пассажирам, страдающим насморком или отитом, так как из-за смены давления при взлете и посадке могут лопнуть барабанные перепонки.

«Но если уж случилась такая ситуация, что у вас насморк, и вы никак не можете не лететь, обязательно возите с собой сосудосуживающее средство», — посоветовала бортпроводница.

Девушка также предостерегла от полета женщин, чей срок беременности больше 35 недель.