Ряд стран заявил о готовности вакцинировать туристов от COVID-19

Пять стран заявили о возможности принять путешественников, которые готовы вакцинироваться против коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на АТОР.

Барбадос начнет вакцинацию с мая 2021. Ее будут делать обладателям долгих виз, а также тем, кто приедет в страну работать удаленно.

На Маврикии прививку начнут делать уже 9 марта. Она будет бесплатна для обладателей длительных виз, а также граждан с видом на жительство или разрешением на работу.

В Арабском эмирате Дубае прививку будут делать путешественникам, обладающим статусом резидента. Вакцинация будет проводиться препаратами BioNTech / Pfizer и Sinovac.