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Ряд стран заявил о готовности вакцинировать туристов от COVID-19

Стелла Шмель
2 часа назад
Пять стран заявили о возможности принять путешественников, которые готовы вакцинироваться против коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на АТОР.
Барбадос начнет вакцинацию с мая 2021. Ее будут делать обладателям долгих виз, а также тем, кто приедет в страну работать удаленно.
На Маврикии прививку начнут делать уже 9 марта. Она будет бесплатна для обладателей длительных виз, а также граждан с видом на жительство или разрешением на работу.
В Арабском эмирате Дубае прививку будут делать путешественникам, обладающим статусом резидента. Вакцинация будет проводиться препаратами BioNTech / Pfizer и Sinovac.
А на Кубе вакцинировать будут местным препаратом Sovereign 02 после окончания третьей фазы испытаний. Сообщается, что это произойдет не раньше наступления летнего сезона.
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