Как песчаная буря накрыла страны Азии и Персидского залива 

Уже четвертый день страны Азии и Персидского залива накрывает сильнейшая песчаная буря, последствия которой трагичны и разрушительны. «Рамблер» расскажет о всем, что известно на сегодняшний день.

Погодные условия ухудшились в пятницу вечером,12 марта. В странах Персидского залива установилась нетипичная для этого времени года жара, а затем начался сильный ветер, который поднял в воздух тучи песка и пыли. Они покрыли здания, машины и в том числе проникли в дома сквозь стыки в окнах. Также песчаная буря спровоцировала похолодание, например, в столице Катара Дохе температура резко упала до плюс 16 градусов. На фоне погодных условий была снижена активность гражданской и военной авиации и отменены полеты ВВС Саудовской Аравии.

На данный момент известно о шести погибших в Монголии и более 80 пропавших без вести, поиски которых уже ведут спасатели. По данным местного телеканала, в некоторых районах на западе отмечаются масштабные отключения электроэнергии.

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А в понедельник утром, 15 марта, стало известно, что песчаная буря обрушилась на Пекин, что привело к сильному загрязнению воздуха и пробкам а дорогах. В том числе пекинские аэропорты отменили 428 рейсов. По данным Пекинского центра мониторинга охраны окружающей среды, концентрация мелких твердых частиц PM 10 в центральных районах города превысила 8 000 микрограмм на кубический метр, что в 160 раз превышает максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), установленную на уровне 50 микрограмм/кубометр.

Некоторые экологи считают, что песчаные бури усилились из-за многочисленных заброшенных шахт, а также из-за неконтролируемой вырубки деревьев на севере Китая.

Власти ряда стран уже объявили желтый уровень опасности, и рекомендовали отменить мероприятия на открытом воздухе, а жителям посоветовали не выходить на улицу без крайней необходимости.