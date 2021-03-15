Туристы устроили вечеринку на яхте и оскорбили жителей Бали

На острове Бали туристы устроили вечеринку на яхте в разгар пандемии и оскорбили местных жителей. Видео и подробности произошедшего опубликовало Daily News.

В пятницу, 12 марта, десятки иностранных туристов организовали торжество на судне, отплывающем с Бали на острова Гили (Индонезия).

Отдыхающие шумно веселились и танцевали накануне дня Ньепи — новогоднего балийского праздника «день тишины».

В этот день местные жители не выходят из своих домов на улицу, не работают, не пользуются электричеством и не принимают гостей.

Несмотря на подготовку к государственному празднику тишины, мужчины без рубашек танцевали под громкую музыку на крыше лодки. Видео вызвало возмущение пользователей сети.

«Оказывается, не все иностранцы умны», «Ковидиоты», «Невежество», «Вот так вот ведут себя наши гости», «Кажется, они не в курсе», — писали они.

С марта 2020 года остров Бали остается закрытым для большинства иностранных путешественников. Правительство Индонезии заявило, что в прошлом году из-за пандемии экономика страны потеряла 14 миллиардов долларов. Поток туристов в 2020 году упал до 90 процентов.