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Россиянка назвала бесполезные вещи для отдыха в Турции 

Lenta.ru 6 часов назад
Россиянка назвала бесполезные вещи для отдыха в Турции
Фото: Lenta.ru
Российская туристка, путешествующая по Турции, рассказала, какие вещи можно не брать с собой в отпуск в отель «все включено». Список бесполезных предметов девушка раскрыла в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Так, по словам россиянки, в первую очередь отдыхающим нужно оставить дома фен, поскольку в каждом номере даже трехзвездочного отеля есть этот прибор.
Кроме того, она посоветовала не брать с собой утюг.

«В отелях Турции его редко встретишь в номере. Но зачастую утюг можно опять-таки попросить на ресепшн (это бесплатно). Я бы посоветовала взять одежду из немнущихся тканей», — пояснила автор.

Вдобавок она заверила, что нет необходимости везти в чемодане полотенце и гели для душа.

«Это обязательно будет в вашем отеле (если вы, конечно, не выбрали очень уж эконом-вариант). Раньше я переживала, что на мои длинные волосы шампуня не хватит. В итоге зря таскала с собой лишний груз», — уточнила девушка.

Помимо прочего, в список бесполезных вещей при поездке в Турцию она включила большую аптечку и пакетики с чаем или кофе.
В январе россиянка, переехавшая жить в Турцию вместе с семьей, назвала весну лучшим временем для поездки в страну. По словам путешественницы, многие любители пляжного отдыха прилетают в Турцию уже в мае, поскольку в этом месяце температура воздуха днем прогревается до 25 градусов.
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