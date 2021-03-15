Стоимость жилья на российских курортах значительно выросла 

Стоимость проживания на российских курортах резко выросла за последний год. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование сервиса "Суточно.ру".

Так, жилье в Крыму подорожало на 14%, до 3,1 тысячи рублей за ночь, а в Краснодарском крае на 15%, до 2,9 тысячи рублей.

По данным аналитиков, размещение в Крыму в 2021 году на 25% дороже, чем в Краснодарском крае. Вместе с тем год назад эта разница составляла 18%. Рост стоимости жилья в Крыму наблюдается и в гостиничном сегменте.

В Алуште летом средняя цена гостиницы составляет 5,5 тысяч рублей в сутки, что на 25% выше, чем в 2020 году. В Севастополе чек вырос на 20% до 3,6 тысячи рублей, в Ялте на 15% до 5,7 тысячи рублей.

Однако в Сочи и Анапе стоимость проживания осталась без изменений — 3,8 тысячи и 3,5 тысячи рублей соответственно.

По словам председателя Ассоциации малых отелей Крыма Наталии Стамбульниковой, рост цен связан с увеличением издержек. За последний год выросла стоимость продуктов питания и дополнительных услуг, а также возникла необходимость проиндексировать зарплаты персонала.