Ещё
Далее:
Читайте также:

Стоимость жилья на российских курортах значительно выросла 

Мира Маркина 6 часов назад
Стоимость жилья на российских курортах значительно выросла
Фото: depositphotos.com
Стоимость проживания на российских курортах резко выросла за последний год. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование сервиса "Суточно.ру".
Так, жилье в Крыму подорожало на 14%, до 3,1 тысячи рублей за ночь, а в Краснодарском крае на 15%, до 2,9 тысячи рублей.
По данным аналитиков, размещение в Крыму в 2021 году на 25% дороже, чем в Краснодарском крае. Вместе с тем год назад эта разница составляла 18%. Рост стоимости жилья в Крыму наблюдается и в гостиничном сегменте.
В Алуште летом средняя цена гостиницы составляет 5,5 тысяч рублей в сутки, что на 25% выше, чем в 2020 году. В Севастополе чек вырос на 20% до 3,6 тысячи рублей, в Ялте на 15% до 5,7 тысячи рублей.
Однако в Сочи и Анапе стоимость проживания осталась без изменений — 3,8 тысячи и 3,5 тысячи рублей соответственно.
По словам председателя Ассоциации малых отелей Крыма Наталии Стамбульниковой, рост цен связан с увеличением издержек. За последний год выросла стоимость продуктов питания и дополнительных услуг, а также возникла необходимость проиндексировать зарплаты персонала.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Сергей Лазарев возмущен из-за цен в Сочи.
Видео дня. Невероятные места, которые выглядят как фотомонтаж
Комментарии 6
Новости путешествий , Сергей Лазарев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как песчаная буря накрыла страны Азии и Персидского залива
00:16
Как песчаная буря накрыла страны Азии и Персидского залива
Новости путешествий
Туристы устроили вечеринку на яхте и оскорбили жителей Бали
00:13
Туристы устроили вечеринку на яхте и оскорбили жителей Бали
Новости путешествий
Почему гавайский остров закрыт для посещения более 100 лет
14:25
Почему гавайский остров закрыт для посещения более 100 лет
Заграница
Город мрака и остров во мгле: места с самым экстремальным климатом
14:07
Город мрака и остров во мгле: места с самым экстремальным климатом
Заграница
Страны, куда путешествие обойдется дешевле всего
11:28
Страны, куда путешествие обойдется дешевле всего
Заграница
Места, где людям платят за проживание в них
10:03
Места, где людям платят за проживание в них
Заграница
Дикий медведь погнался за туристом, но проиграл
07:44
Дикий медведь погнался за туристом, но проиграл
Заграница
Что делать, если на вас напал крокодил
05:32
Что делать, если на вас напал крокодил
Заграница
Самые жуткие заброшенные города мира
06:09
Самые жуткие заброшенные города мира
Заграница
Места нашей планеты, которые выглядят как фотомонтаж
06:55
Места нашей планеты, которые выглядят как фотомонтаж
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение