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Внешность российский стюардессы на видео удивила иностранцев

Lenta.ru
7 часов назад
Российская стюардесса авиакомпании UTair сняла себя на видео в зеркале и удивила поклонников своей внешностью. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.
Внешность российский стюардессы на видео удивила иностранцев
Фото: Lenta.ruLenta.ru
На видео девушка позирует в ванной комнате в белом халате и поправляет волосы. Кроме того, в карусели также опубликован снимок, на котором бортпроводница стоит лицом к камере и улыбается.
Подписчики стюардессы восхитились ее красотой, и иностранные пользователи бросились делать комплименты россиянке.
«Ты великолепна», «Такая милая», «Потрясающее фото», «Невозможно оторвать взгляд», «Глаза у тебя очень красивые», «Самая милая девушка на планете», — писали они.
Ранее в марте стюардесса UTAir поделилась своей фотографией и восхитила иностранных пользователей сети внешностью. На размещенном в сети кадре девушка позировала перед зеркалом в приталенной длинной рубашке белого цвета и черных брюках. При этом волосы бортпроводницы распущены.
Новости путешествий,ЮТэйр,
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