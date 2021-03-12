Супруги застряли на Мальдивах из-за попутчика с коронавирусом

Пара туристов из Казахстана застряла на Мальдивских островах после завершения отдыха из-за гипотетического контакта с заразившимся коронавирусом попутчиком. Об этом пишет Forbes

«За два дня до окончания нашего отдыха раздается полуночный звонок. Менеджер отеля дружелюбным голосом заявляет, что рядом с нами в самолете летел пассажир, у которого подтвердился положительный результат на COVID-19», — поделился путешественник.

В результате муж и жена, в соответствии с международными медико-санитарными правилами, были обязаны остаться на территории республики, чтобы выдержать двухнедельный карантин и по его окончании пройти тестирование на наличие инфекции.

При этом продленное проживание в отеле, замену обратного билета и прочие расходы супруги вынуждены оплачивать самостоятельно.

«Споры ни к чему не привели. На вопрос, а за чей счет, собственно, банкет, ответ был прост: "За ваш"», — заметил собеседник издания.