Ещё
Далее:
Читайте также:

Муж и жена застряли на Мальдивах после «полуночного звонка» 

Lenta.ru 2 часа назад
Супруги застряли на Мальдивах из-за попутчика с коронавирусом
Фото: Globallookpress.com
Пара туристов из Казахстана застряла на Мальдивских островах после завершения отдыха из-за гипотетического контакта с заразившимся коронавирусом попутчиком. Об этом пишет Forbes.
«За два дня до окончания нашего отдыха раздается полуночный звонок. Менеджер отеля дружелюбным голосом заявляет, что рядом с нами в самолете летел пассажир, у которого подтвердился положительный результат на COVID-19», — поделился путешественник.
В результате муж и жена, в соответствии с международными медико-санитарными правилами, были обязаны остаться на территории республики, чтобы выдержать двухнедельный карантин и по его окончании пройти тестирование на наличие инфекции.
При этом продленное проживание в отеле, замену обратного билета и прочие расходы супруги вынуждены оплачивать самостоятельно.

«Споры ни к чему не привели. На вопрос, а за чей счет, собственно, банкет, ответ был прост: "За ваш"», — заметил собеседник издания.

26 февраля сообщалось, что российские туристы, отдохнувшие в Турции, застряли в местном аэропорту после поломки самолета. Пассажиров отечественной авиакомпании Royal Flight, которые должны были вылететь в Екатеринбург, сняли с самолета из-за поломки двигателя. Перевозчик объявил, что их пересадят на другой борт, однако мест на нем хватило не всем, из-за чего часть путешественников была брошена в авиагавани.
Видео дня. Затерянные места на Земле, которые реально существуют
Последние новости
В Кремле предупредили о масштабной атаке США на «Спутник V» В Кремле предупредили о масштабной атаке США на «Спутник V» Навального увезли из СИЗО во Владимирской области Навального увезли из СИЗО во Владимирской области Цена бензина в России побила исторический рекорд Цена бензина в России побила исторический рекорд
Комментарии
Новости путешествий , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Страны, куда путешествие обойдется дешевле всего
11:28
Страны, куда путешествие обойдется дешевле всего
Заграница
Места, где людям платят за проживание в них
10:03
Места, где людям платят за проживание в них
Заграница
Дикий медведь погнался за туристом, но проиграл
07:44
Дикий медведь погнался за туристом, но проиграл
Заграница
Что делать, если на вас напал крокодил
05:32
Что делать, если на вас напал крокодил
Заграница
Самые жуткие заброшенные города мира
06:09
Самые жуткие заброшенные города мира
Заграница
Места нашей планеты, которые выглядят как фотомонтаж
06:55
Места нашей планеты, которые выглядят как фотомонтаж
Заграница
Царство бомжей под городом веселья
10:34
Царство бомжей под городом веселья
Заграница
Затерянные места на Земле, которые реально существуют
09:54
Затерянные места на Земле, которые реально существуют
Заграница
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи
00:11
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи
Новости путешествий
Самые опасные места в мире, где нельзя плавать
10:04
Самые опасные места в мире, где нельзя плавать
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение