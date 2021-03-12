Российская стюардесса Каролина в своем Instagram под ником @karolinochkaa ответила на частые вопросы пассажиров. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Бортпроводница отметила, что нередко ее спрашивают про… уборную. В частности, людям интересно, зайдет ли бортпроводник в туалет, если пассажир в нем запрется, и можно ли попасть туда при взлете или посадке, "если очень надо". В первом случае, по словам Каролины, стюардесса сначала спросит, все ли в порядке у пассажира. Если ответа не последует, она имеет право войти.

Во второй ситуации ни для кого исключений не допускается (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.):

"Когда горит табло «Пристегнуть ремни», то все должны находиться на своих местах с застёгнутой системой привязных ремней. Если же вы встали и пошли в туалет, то бортпроводник вежливо попросит занять своё кресло".

Помимо этого, Каролина напомнила об опасности употребления спиртного на борту самолета:

"В полете распивать спиртные напитки запрещено. Это может быть опасно для здоровья. Алкоголь вызывает обезвоживание, это знает каждый, кто хоть раз просыпался после вечеринки. В полете эффект усиливается из-за того, что в салоне всегда очень сухой воздух. В результате — головная боль, похмелье ни с того, ни с сего и пасмурное прибытие в пункт назначения".

Девушка призналась, что ее также часто спрашивают, флиртуют ли стюардессы с пассажирами:

"Если вы Леонардо Ди Каприо, не исключено, что и у стюардессы вы вызовете некую симпатию, но не стоит расценивать наши добродушные улыбки и хорошее настроение как повод для заигрываний",

— шутливо ответила бортпроводница.

В заключение поста россиянка ответила на вопрос, приятно ли экипажу корабля слышать аплодисменты после полета: