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«Не стоит расценивать наши улыбки как повод для заигрываний»: стюардесса ответила на вопросы пассажиров 

Мира Маркина 1 час назад
Российская стюардесса Каролина в своем Instagram под ником @karolinochkaa ответила на частые вопросы пассажиров. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Бортпроводница отметила, что нередко ее спрашивают про… уборную. В частности, людям интересно, зайдет ли бортпроводник в туалет, если пассажир в нем запрется, и можно ли попасть туда при взлете или посадке, "если очень надо". В первом случае, по словам Каролины, стюардесса сначала спросит, все ли в порядке у пассажира. Если ответа не последует, она имеет право войти.
Во второй ситуации ни для кого исключений не допускается (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.):

"Когда горит табло «Пристегнуть ремни», то все должны находиться на своих местах с застёгнутой системой привязных ремней. Если же вы встали и пошли в туалет, то бортпроводник вежливо попросит занять своё кресло".

Помимо этого, Каролина напомнила об опасности употребления спиртного на борту самолета:

"В полете распивать спиртные напитки запрещено. Это может быть опасно для здоровья. Алкоголь вызывает обезвоживание, это знает каждый, кто хоть раз просыпался после вечеринки. В полете эффект усиливается из-за того, что в салоне всегда очень сухой воздух. В результате — головная боль, похмелье ни с того, ни с сего и пасмурное прибытие в пункт назначения".

Девушка призналась, что ее также часто спрашивают, флиртуют ли стюардессы с пассажирами:

"Если вы Леонардо Ди Каприо, не исключено, что и у стюардессы вы вызовете некую симпатию, но не стоит расценивать наши добродушные улыбки и хорошее настроение как повод для заигрываний",

— шутливо ответила бортпроводница.
В заключение поста россиянка ответила на вопрос, приятно ли экипажу корабля слышать аплодисменты после полета:

"Клиенты крайне редко аплодируют экипажу на внутренних рейсах, чаще это можно услышать на международных, но сейчас почему-то все реже и реже, а зря. Нам всем приятно их слышать. Лишний раз задает настроение. Хотя пилоты овации не слышат".

Видео дня. Затерянные места на Земле, которые реально существуют
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Новости путешествий , Леонардо ДиКаприо
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