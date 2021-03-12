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Россиянин раскрыл схемы обмана туристов в Абхазии продавцами

Lenta.ru
2 часа назад
Россиянин, побывавший в Абхазии, раскрыл схемы обмана туристов местными продавцами. Своим опытом он поделился в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
По словам автора, очень часто туристов обманывают при покупке вина. Так, продавцы на рынке щедро предлагают путешественникам попробовать их продукцию — обычно после этого человек сразу же соглашается купить товар.
«”Неизвестно еще, будет ли что-то равное по качеству завтра”, — размышляет турист, уже клюнувший на приманку»,
— объясняет мысли покупателя россиянин.
Уже после покупки турист выясняет, что купленное им вино обладает совершенно другим вкусом.
«То ли просто разбавленное, то ли сделанное на скорую руку»,
— отмечает автор.
Блогер добавил, что эта уловка является такой же распространенной, как и завышение цен на экскурсии.
Новости путешествий,Абхазия,
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