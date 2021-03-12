Россиянин раскрыл схемы обмана туристов в Абхазии продавцами

Россиянин, побывавший в Абхазии
, раскрыл схемы обмана туристов местными продавцами. Своим опытом он поделился в блоге на платформе «Яндекс.Дзен»
.
По словам автора, очень часто туристов обманывают при покупке вина. Так, продавцы на рынке щедро предлагают путешественникам попробовать их продукцию — обычно после этого человек сразу же соглашается купить товар.
«”Неизвестно еще, будет ли что-то равное по качеству завтра”, — размышляет турист, уже клюнувший на приманку»,
— объясняет мысли покупателя россиянин.
Уже после покупки турист выясняет, что купленное им вино обладает совершенно другим вкусом.
«То ли просто разбавленное, то ли сделанное на скорую руку»,
Блогер добавил, что эта уловка является такой же распространенной, как и завышение цен на экскурсии.