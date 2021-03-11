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Стюардесса свесила ноги с багажной полки в мини-юбке и восхитила поклонников 

Lenta.ru 2 часа назад
Стюардесса свесила ноги с багажной полки и восхитила поклонников
Фото: @cabin_crew_beauties
Американская стюардесса свесила ноги с багажной полки в самолете и восхитила поклонников в сети. Кадры появились в Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties, освещающем досуг членов экипажа.
На серии снимков бортпроводница лежит на полке для чемоданов в мини-юбке черного цвета спиной к салону. При этом ее ноги в темных колготках приподняты вверх.
Пользователи сети пришли в восторг от увиденных фотографий. «Хаха, потрясающий кадр!», «Какие шикарные ноги», «Смотри не упади», «Нужна помощь?», «Черт, это великолепно!», «Вау, какая классная идея», «Хаха, ты такая смешная», — писали они в комментариях к публикации.
В марте стюардесса российской авиакомпании UTair поделилась видео и селфи с подписчиками и восхитила иностранных пользователей сети внешностью. На ролике бортпроводница с ярким макияжем поворачивает головой, а затем приближает лицо, в то время как на фото она позирует с двумя детьми и улыбается.
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Новости путешествий , ЮТэйр
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