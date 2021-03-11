Стюардесса свесила ноги с багажной полки и восхитила поклонников

Американская стюардесса свесила ноги с багажной полки в самолете и восхитила поклонников в сети. Кадры появились в Instagram -аккаунте @cabin_crew_beauties, освещающем досуг членов экипажа.

На серии снимков бортпроводница лежит на полке для чемоданов в мини-юбке черного цвета спиной к салону. При этом ее ноги в темных колготках приподняты вверх.

Пользователи сети пришли в восторг от увиденных фотографий. «Хаха, потрясающий кадр!», «Какие шикарные ноги», «Смотри не упади», «Нужна помощь?», «Черт, это великолепно!», «Вау, какая классная идея», «Хаха, ты такая смешная», — писали они в комментариях к публикации.