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Россиянка пожаловалась на трехдневную голодовку на Занзибаре 

Lenta.ru 4 часа назад
Россиянка пожаловалась на трехдневную голодовку на Занзибаре
Фото: Lenta.ru
Россиянка, поехавшая в марте отдыхать на Занзибар, пожаловалась, что ей пришлось голодать первые три дня своего отпуска. Отзывом о своем путешествии девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма».
Как пишет автор, несмотря на плохие ожидания, жаркий климат острова показался ей очень приятным. Она отметила, что в ее отеле была чистая и зеленая территория, а также очень доброжелательный персонал.
Тем не менее традиционная кухня Занзибара разочаровала туристку большим количеством масла и неприятным ароматом «жженых волос», поэтому девушке пришлось голодать первые три дня. Но несмотря на это, она сумела освоиться и распробовать местную еду.

«Вообще местные очень приветливые люди и можно просить готовить так, чтобы было меньше соли и жира», — добавила туристка. По ее словам, отель прислушивался к предпочтениям гостей.

Кроме того, девушка развенчала миф о том, что на острове трудно купить алкоголь.

«По факту оказалось, там все есть, просто нужно знать, где покупать», — поделилась она. Особенно ей понравилось местное пиво. «И почти во всех ресторанах, если покупаешь еду, можешь пить свои напитки», — отметила россиянка.

Также путешественница рассказала, что на Занзибаре очень много детей, которые всегда играют на улице или пляже. Специально для них девушка привезла подарки — карандаши и мелкие игрушки.
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