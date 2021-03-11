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Россиянка опровергла распространенные мифы о Крыме 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянка опровергла распространенные мифы о Крыме
Фото: Lenta.ru
Жительница Крыма опровергла распространенные среди россиян мифы о полуострове. Девушка прокомментировала заблуждения о популярном туристическом курорте в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Как пишет автор, многие туристы считают, что жители полуострова живут лишь за счет отдыхающих. Однако, согласно ее наблюдениям, только 15 процентов крымчан работают в туристической индустрии. Большинство граждан заняты в сельском хозяйстве, нефте— и газопромышленности и судостроении.
Помимо этого, распространено заблуждение, что в Крыму нет нормальных вин из-за вырубки виноградников во времена горбачевской антиалкогольной кампании. На самом же деле, по ее словам, большинство лоз пострадало после распада Советского Союза. В настоящее время в регионе активно восстанавливается и развивается виноделие.
Также мифом является утверждение, что жить в Крыму очень дорого. Россиянка отметила, что цены на жилье и продукты действительно очень высокие, однако все зависит от города и дохода отдельного человека.

«Если посмотреть на те темпы, с которыми наши сограждане с материка скупают недвижимость, деньги есть, и жить в Крыму не так уж и дорого», — добавила девушка.

Автор также опровергла слухи, что крымчанам не нравится в России. Девушка отметила, что недовольные всем люди существовали в любое время.

«Их провокации не сработали, потому как улучшения жизни во многих сферах налицо», — написала россиянка.

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