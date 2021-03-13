Как работают "загадочные рейсы" в Австралии

4 марта крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas открыла продажу билетов на "загадочные рейсы". Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

Пассажиры, которые решатся приобрести билеты, не будут знать, куда именно они отправляются. При этом вылеты будут совершаться только из трех городов - из Мельбурна , Брисбена и Сиднея . Рейсы будут выполнять авиалайнеры Boeing 737, на борту которых может разместиться 120 человек. Об этом сообщает CNN.

На путешествие туристам будет отведен всего день. Оно начнется рано утром с завтрака в лаунж-зоне и завершится поздним возвращением домой. Полет в одну сторону займет не больше двух часов. По дороге над некоторыми достопримечательностями пилоты будут пролетать на малой высоте, чтобы позволить пассажирам насладиться видами.

Чтобы хоть немного приоткрыть завесу тайны, авиакомпания дала туристам несколько подсказок. Так, рейсы из Брисбена 27 марта придутся по душе любителям деревенского гостеприимства, изысканных блюд и вина. Покинуть Сидней 18 апреля стоит тем, кто соскучился по тропическим пляжам. А рейс из Мельбурна 1 мая наверняка запомнится тем, кто обожает фермерские рынки и не мыслит жизни без свежего воздуха. Билеты эконом класса стоят от 577 долларов (примерно 43 тысячи рублей).