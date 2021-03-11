Черногория ужесточила правила въезда для туристов

В ближайшие семь дней в страну пустят только тех, кто подтвердит свой антиковидный статус.

В качестве документа принимают отрицательный результат анализа на COVID-19, которому не более 48 часов, или серологический тест на антитела, сделанный в последний месяц, или справку о вакцинации.