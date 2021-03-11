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Черногория ужесточила правила въезда для туристов

Даня Виттиг
20 минут назад
Ассоциация туроператоров России сообщила, что правительство Черногории ввело новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом.
Черногория ужесточила правила въезда для туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В ближайшие семь дней в страну пустят только тех, кто подтвердит свой антиковидный статус.
В качестве документа принимают отрицательный результат анализа на COVID-19, которому не более 48 часов, или серологический тест на антитела, сделанный в последний месяц, или справку о вакцинации.
При этом Минздрав Черногории сообщил, что в стране растет число заразившихся коронавирусной инфекцией. В клиниках занято 67 процентов мест, отведенных для этой категории больных.
Ранее "Рамблер" сообщалоб "опасных" играх с морем в Сочи.
Новости путешествий,Минздрав РФ,Ассоциация туроператоров России,Черногория,
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