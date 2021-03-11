Ещё
Далее:
Читайте также:

Поработавшая в Турции россиянка раскрыла схему местных «пользоваться иностранками» 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянка в Турции раскрыла схему местных «пользоваться иностранками»
Фото: Unsplash
Россиянка, проработавшая в туризме Турции несколько лет, раскрыла схему местных жителей «попользоваться иностранками». Об этом она написала в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Как рассказала пользовательница, она проработала аниматором в турецких отелях около пяти лет и заметила, что часто все происходит по одному и тому же сценарию. Ее коллеги-турки присматриваются к новоприбывшим гостям и знакомятся с понравившейся туристкой.
Затем каждый вечер они проводят вместе на пляже.

«На этом курортный роман заканчивается», — подметила девушка.

Автор заявила, что как только девушка улетает, турки повторяют свою схему с новыми гостями отеля. «Поверьте, аниматору найти новую жертву не проблема», — поделилась россиянка. Однако блогер утверждает, что большинство туристов едут отдыхать именно с целью завести курортный роман, поэтому по возвращении домой влюбленные редко продолжают общаться и встречаться.
Тем не менее, романы бывают и между сотрудницами отеля и иностранцами, и даже между двумя аниматорами — автор сообщила, что именно в Турции встретила своего мужа.

«Познакомились мы в первый же день и как-то сразу закрутился роман. Как видите, мы уже 11 лет вместе и ждем третьего ребенка», — рассказала россиянка.

Ранее в феврале российская туристка, побывавшая в Турции, выяснила у местных жителей суть популярного прозвища «Наташа», которое они используют для славянских девушек. Так, один мужчина ответил, что туркам нравится это имя, так как его, в отличие от многих других русских имен, легко произносить: оно «звучит как музыка».
Видео дня. Самые опасные места, где нельзя плавать
Последние новости
В России выявили 9270 новых случаев коронавируса В России выявили 9270 новых случаев коронавируса На убитого дочерьми Михаила Хачатуряна завели уголовное дело На убитого дочерьми Михаила Хачатуряна завели уголовное дело В Японии указали на необходимость блокады Южных Курил В Японии указали на необходимость блокады Южных Курил
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дикий медведь погнался за туристом, но проиграл
07:44
Дикий медведь погнался за туристом, но проиграл
Заграница
Что делать, если на вас напал крокодил
05:32
Что делать, если на вас напал крокодил
Заграница
Самые жуткие заброшенные города мира
06:09
Самые жуткие заброшенные города мира
Заграница
Места нашей планеты, которые выглядят как фотомонтаж
06:55
Места нашей планеты, которые выглядят как фотомонтаж
Заграница
Царство бомжей под городом веселья
10:34
Царство бомжей под городом веселья
Заграница
Затерянные места на Земле, которые реально существуют
09:54
Затерянные места на Земле, которые реально существуют
Заграница
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи
00:11
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи
Новости путешествий
Самые опасные места в мире, где нельзя плавать
10:04
Самые опасные места в мире, где нельзя плавать
Заграница
Что происходит на самом густонаселенном острове в мире
04:03
Что происходит на самом густонаселенном острове в мире
Заграница
Полуголую девушку на шее у сноубордиста застыдили в Сети
00:13
Полуголую девушку на шее у сноубордиста застыдили в Сети
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение