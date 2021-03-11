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Стало известно об изменении правил въезда в Турцию 

Lenta.ru и ещё 3 29 минут назад
Стало известно об изменении правил въезда в Турцию
Фото: Lenta.ru
Российская авиакомпания Royal Flight со ссылкой на Министерство здравоохранения Турции объявила об изменении с 15 марта правил въезда в страну. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) .
Как стало известно перевозчику, Минздрав Турции обязал всех туристов заполнять новую анкету за 72 часа до прилета в страну. В аэропорту пассажиры могут предъявить документ в распечатанном виде или сохранить его в электронном формате на свой телефон или планшет.
Также отмечается, что официальных заявлений об изменении правил въезда в Турцию от других авиаперевозчиков или национальных СМИ пока не было. Тем не менее в авиакомпании Royal Flight заявили, что пассажирам, не имеющим при себе данной анкеты, будет отказано в обслуживании.
10 марта сообщалось о датах массовых заездов россиян в Турцию в 2021 году. Первым пиковым периодом для туристов станут майские праздники.
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