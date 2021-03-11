Российская стюардесса частного лайнера назвала сумму крупнейших чаевых

Российская стюардесса частного самолета рассказала об отношении к чаевым в сфере бизнес-авиации и назвала крупнейшую сумму, которую ей когда-либо приходилось получать. Соответствующим постом она поделилась в Instagram

Блогерша уточнила, что размер вознаграждения зависит от щедрости пассажиров, а также от работы членов экипажа лайнера.

Так, самые большие чаевые за время ее работы — две тысячи долларов (почти 150 тысяч рублей), а самые мелкие — сто долларов (7,4 тысячи рублей).

Как правило, путешественники передают деньги лично бортпроводникам в руки сразу после перелета — по словам автора поста, «берут все», так как «ничего криминального» в таком проявлении благодарности нет.

При этом стюардесса подчеркнула, что, на ее взгляд, полученную сумму необходимо делить между всеми членами летного состава.

«Для успешного выполнения рейса взаимодействует весь экипаж, и нет такого, что кто-то работал больше или меньше. Вам может показаться, что работали только вы, но это далеко не так», — заключила она.