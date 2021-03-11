Ещё
Далее:
Читайте также:

В России возобновят программу туристического кешбэка 

Вечерняя Москва и ещё 1 2 часа назад
В России возобновят программу туристического кешбэка
Фото: Москва24
В России возобновят систему туристического кешбэка для поддержки путешествий по стране. Туристы смогут напрямую возвращать часть расходов от поездок. Об этом в четверг, 11 марта, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

— Пямую самим туристам, так называемый туристический кешбэк, — рассказал председатель правительства.

По словам Мишустина, такое решение является беспрецедентным и при соблюдении минимальных требований людям напрямую начнут возмещать до 20 процентов стоимости тура.
В 2020 году на поддержку данной инициативы было выделено более одного миллиарда рублей, в текущем году будет выделено два миллиарда. Третий этап программы будет запущен в текущем месяце, сообщило агентство городских новостей «Москва».
Видео дня. Самые опасные места, где нельзя плавать
Вечерняя Москва: последние новости
Грецию могут открыть для российских туристов с 14 мая Грецию могут открыть для российских туристов с 14 мая Власти Турции решили изменить правила въезда в страну Власти Турции решили изменить правила въезда в страну Ростуризм рассказал о старте очередного этапа программы туристического кешбэка Ростуризм рассказал о старте очередного этапа программы туристического кешбэка
Новости путешествий , Михаил Мишустин , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дикий медведь погнался за туристом, но проиграл
07:44
Дикий медведь погнался за туристом, но проиграл
Заграница
Что делать, если на вас напал крокодил
05:32
Что делать, если на вас напал крокодил
Заграница
Самые жуткие заброшенные города мира
06:09
Самые жуткие заброшенные города мира
Заграница
Места нашей планеты, которые выглядят как фотомонтаж
06:55
Места нашей планеты, которые выглядят как фотомонтаж
Заграница
Царство бомжей под городом веселья
10:34
Царство бомжей под городом веселья
Заграница
Затерянные места на Земле, которые реально существуют
09:54
Затерянные места на Земле, которые реально существуют
Заграница
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи
00:11
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи
Новости путешествий
Самые опасные места в мире, где нельзя плавать
10:04
Самые опасные места в мире, где нельзя плавать
Заграница
Что происходит на самом густонаселенном острове в мире
04:03
Что происходит на самом густонаселенном острове в мире
Заграница
Полуголую девушку на шее у сноубордиста застыдили в Сети
00:13
Полуголую девушку на шее у сноубордиста застыдили в Сети
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение