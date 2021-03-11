В России возобновят программу туристического кешбэка 

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В России возобновят систему туристического кешбэка для поддержки путешествий по стране. Туристы смогут напрямую возвращать часть расходов от поездок. Об этом в четверг, 11 марта, заявил премьер-министр Михаил Мишустин

— Пямую самим туристам, так называемый туристический кешбэк, — рассказал председатель правительства.

По словам Мишустина, такое решение является беспрецедентным и при соблюдении минимальных требований людям напрямую начнут возмещать до 20 процентов стоимости тура.