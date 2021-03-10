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Иностранцам предложили туры в Россию ради собственного здоровья 

Lenta.ru 1 час назад
Иностранцам предложили туры в Россию ради вакцинации
Фото: Globallookpress.com
Иностранным туристам предложили поехать в Россию, чтобы привиться от коронавируса. О турах, разработанных ради собственного здоровья, стало известно итальянской газете La Nazione.
Так, согласно информации издания, за последнее время появилось несколько туристических агентств, которые готовы предложить путешественникам 20-дневные поездки в Россию. В пакетную программу войдут полная вакцинация, а также посещение различных достопримечательностей.
Как рассказал владелец туристического агентства Eurasian Tavel в Болонье Пьетро Ди Фебо, спрос на такие путешествия уже наблюдается и он связан с психологическим фактором.

«Это чем-то похоже на поездки в стоматологические клиники Хорватии или на пересадку волос в Турции, в данном случае потому, что они воспринимаются потребителем как лечение», — пояснил он, добавив, что у европейцев есть интерес к российской вакцине.

Кроме того, спикер отметил, что перед тем, как запустить продажу вышеуказанных туров, агентствам нужно дождаться разрешения от европейских властей.
В марте председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что границы России с другими странами, пересечение которых ограничено на фоне распространения коронавируса, будут поэтапно открываться с учетом эпидемиологической ситуации. При этом, по ее словам, на сегодняшний день нет никаких точных сроков.
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Новости путешествий , Валентина Матвиенко , Совет Федерации
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