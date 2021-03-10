Бортпроводница американской авиакомпании Frontier Airlines за несколько минут до взлета обратила внимание на крыло самолета и предотвратила возможную катастрофу. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент случился в начале марта в аэропорту Нэшвилла, штат Теннесси. Стюардесса лайнера, направляющегося к взлетно-посадочной полосе, заметила на поверхности судна наледь и сразу же сообщила об этом экипажу.

После этого вылет отложили. Впоследствии выяснилось, что на одном крыле по невыясненным причинам осталось около 30 сантиметров льда и снега, несмотря на противообледенительные обработки. Лед мог вызвать трудности при взлете и катастрофические последствия для пассажиров и членов экипажа.

Frontier Airlines подтвердили информацию о случившемся и поблагодарили стюардессу за помощь в предотвращении крушения лайнера. Авиакомпания также заявила, что отказалась от услуг компании, занимавшейся обработкой самолетов перед вылетом.