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Стюардесса заметила неполадку и предотвратила катастрофу перед взлетом

Мира Маркина
2 часа назад
Бортпроводница американской авиакомпании Frontier Airlines за несколько минут до взлета обратила внимание на крыло самолета и предотвратила возможную катастрофу. Об этом сообщает Fox News.
Инцидент случился в начале марта в аэропорту Нэшвилла, штат Теннесси. Стюардесса лайнера, направляющегося к взлетно-посадочной полосе, заметила на поверхности судна наледь и сразу же сообщила об этом экипажу.
После этого вылет отложили. Впоследствии выяснилось, что на одном крыле по невыясненным причинам осталось около 30 сантиметров льда и снега, несмотря на противообледенительные обработки. Лед мог вызвать трудности при взлете и катастрофические последствия для пассажиров и членов экипажа.
Frontier Airlines подтвердили информацию о случившемся и поблагодарили стюардессу за помощь в предотвращении крушения лайнера. Авиакомпания также заявила, что отказалась от услуг компании, занимавшейся обработкой самолетов перед вылетом.
В свою очередь, в организации, которая стала виновником случившегося, заявили, что подобная ситуация произошла впервые за 50 лет.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что российскую стюардессу поразили условия жизни на Занзибаре.
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