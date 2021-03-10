Россиянин рассказал о «советском» обеде в Абхазии

Российский турист, отдохнувший в Абхазии, пообедал в ресторане, расположенном в самом центре Сухума и известном среди местных жителей еще с советских времен. Своими впечатлениями он поделился в блоге на платформе «Яндекс. Дзен»

Путешественник уточнил, что заведение, о котором идет речь, ему и его компании посоветовал экскурсионный гид: он заявил, что там всегда вкусно и дешево и абхазы идут туда, если хотят «посидеть "от души"» — «как будто вернетесь в СССР».

В первую очередь отдыхающих поразило число посетителей в кафе — почти все места в нем были заняты, а также тематический интерьер. Кроме того, цены показались автору материала «нереальными»: к примеру, порция лобио стоила 50 рублей, а форель на гриле — 110 рублей за сто граммов.

«Мало того, что еда оказалась действительно вкусной, а порции — большими, так еще и стоило это все не "конских" денег, как в том же соседнем Сочи»,

— заметил блогер.

Он уточнил, что весь заказ — наваристый суп с мясом, хачапури по-аджарски, рулетики из перца, большой салат с курицей, большой овощной салат и местный чай — обошелся группе в 1200 рублей.