Cтюардесса назвала четыре удивившие ее вещи на Занзибаре

Российская стюардесса, известная в соцсетях благодаря постам о своей профессии, провела отпуск на острове Занзибар в Танзании и назвала четыре вещи, которые ее больше всего удивили во время отдыха. Соответствующий пост она опубликовала на странице в Instagram

Путешественница уточнила, что разместилась в городе Стоун Таун, вблизи старой части столицы и городской набережной. Там ее, в частности, поразила активность местных жителей в вечернее время и их способы времяпрепровождения.

«Собирается толпа местных, чтобы прыгать в воду с набережной прям в одежде! Я раньше такого нигде не видела!»

— поделилась блогерша.

Кроме того, у бортпроводницы остались «жуткие» впечатления от условий жизни на острове — к примеру, многочисленные многоэтажные дома с окнами, на которых стоят решетки. Вдобавок россиянку изумила самостоятельность живущих на Занзибаре детей и тот факт, что они начинают получать образование в возрасте четырех лет.

Наконец, отдыхающую удивила способность большинства местных жителей свободно разговаривать на английском языке.

«Причем без акцента! У них идеальное произношение, как будто это их родной язык. Оказалось, что английский наравне с языком суахили является национальным»,

— рассказала она.