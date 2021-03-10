Ещё
Далее:
Читайте также:

Российская стюардесса назвала четыре удивившие ее вещи на Занзибаре 

Lenta.ru 1 час назад
Cтюардесса назвала четыре удивившие ее вещи на Занзибаре
Фото: Globallookpress.com
Российская стюардесса, известная в соцсетях благодаря постам о своей профессии, провела отпуск на острове Занзибар в Танзании и назвала четыре вещи, которые ее больше всего удивили во время отдыха. Соответствующий пост она опубликовала на странице в Instagram.
Путешественница уточнила, что разместилась в городе Стоун Таун, вблизи старой части столицы и городской набережной. Там ее, в частности, поразила активность местных жителей в вечернее время и их способы времяпрепровождения.

«Собирается толпа местных, чтобы прыгать в воду с набережной прям в одежде! Я раньше такого нигде не видела!»

— поделилась блогерша.
Кроме того, у бортпроводницы остались «жуткие» впечатления от условий жизни на острове — к примеру, многочисленные многоэтажные дома с окнами, на которых стоят решетки. Вдобавок россиянку изумила самостоятельность живущих на Занзибаре детей и тот факт, что они начинают получать образование в возрасте четырех лет.
Наконец, отдыхающую удивила способность большинства местных жителей свободно разговаривать на английском языке.

«Причем без акцента! У них идеальное произношение, как будто это их родной язык. Оказалось, что английский наравне с языком суахили является национальным»,

— рассказала она.
Видео дня. Что происходит на самом густонаселенном острове в мире
Последние новости
Биометрические данные россиян захотели собирать активнее Биометрические данные россиян захотели собирать активнее Украина заявила об ожидании одобрения Россией плана урегулирования в Донбассе Украина заявила об ожидании одобрения Россией плана урегулирования в Донбассе Раскрыта личность встретившегося с Путиным в Кремле иностранца Раскрыта личность встретившегося с Путиным в Кремле иностранца
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые жуткие заброшенные города мира
06:09
Самые жуткие заброшенные города мира
Заграница
Места нашей планеты, которые выглядят как фотомонтаж
06:55
Места нашей планеты, которые выглядят как фотомонтаж
Заграница
Царство бомжей под городом веселья
10:34
Царство бомжей под городом веселья
Заграница
Затерянные места на Земле, которые реально существуют
09:54
Затерянные места на Земле, которые реально существуют
Заграница
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи
00:11
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи
Новости путешествий
Самые опасные места в мире, где нельзя плавать
10:04
Самые опасные места в мире, где нельзя плавать
Заграница
Что происходит на самом густонаселенном острове в мире
04:03
Что происходит на самом густонаселенном острове в мире
Заграница
Полуголую девушку на шее у сноубордиста застыдили в Сети
00:13
Полуголую девушку на шее у сноубордиста застыдили в Сети
Отдых в России
Самые большие волны, снятые на видео
04:55
Самые большие волны, снятые на видео
Заграница
Стюардесса оценила способность обычного пассажира посадить самолет
00:34
Стюардесса оценила способность обычного пассажира посадить самолет
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение