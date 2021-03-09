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Греция хочет открыть границы для россиян 

News.ru и ещё 23 2 часа назад
Греция хочет открыть границы для россиян
Фото: News.ru
Власти Греции планируют в ближайшее время открыть «туристические ворота» для россиян, сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис на международной туристической выставке ITB.
По его словам, если эпидемиологическая ситуация позволит, границы откроют уже с 14 мая. При этом въехать в страну смогут не только россияне, но и украинцы и белорусы, передаёт АМНА.
Сейчас в Грецию разрешён въезд из стран Европейского союза и государств, которые активно проводят вакцинацию, таких как Израиль. Теохарис отметил, что все планы будут реализовываться с учётом ситуации с COVID-19.
Министр добавил, что Греция готова летом принять туристов, у которых либо сделана прививка от коронавируса, либо есть антитела к вирусу, либо сдан отрицательный тест. При этом все путешественники могут пройти выборочную проверку, как и год назад. Однако в 2021 году будет использоваться экспресс-тест, который сокращает время карантина до 24 часов.
Кроме того, Теохарис подчеркнул, что на гостей страны распространяются все санитарные правила, которые действуют для греков.
С 2020 года Греция уже на практике доказала, что может гарантировать всем своим посетителям безопасный отдых. Нам удалось безопасно открыть греческий туризм, — подчеркнул он.
По его словам, в 2020 году страну посетили больше 6 млн человек.
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Новости путешествий , ЕС
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