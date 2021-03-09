В Таиланде туристам разрешат изолироваться на яхтах

Туристы в Таиланде должны пройти двухнедельный карантин. Однако власти нашли решение, которое может скрасить карантинные будни отдыхающих. Так, туристам предложили провести положенный двухнедельный карантин на яхте или лайнере в Пхукете.
Чтобы получить такую возможность, туристам придется предоставить отрицательный тест на COVID-19. При этом власти выдвигают еще одно обязательное условие — ношение специального браслета, передающего координаты пользователя через GPS. Браслет при этом измеряет температуру и давление.
Интересно, что стоимость такого предложения пока неизвестна. Но стоимость игры в гольф во время изоляции для туристов стоит 2900 долларов. Так местные власти пополняют бюджет, который пойдет на развитие туристической отрасли.
Ранее "Рамблер" сообщал, что власти Таиланда сократят срок изоляции для вакцинированных туристов.