В Таиланде туристам разрешат изолироваться на яхтах

Туристы в Таиланде должны пройти двухнедельный карантин. Однако власти нашли решение, которое может скрасить карантинные будни отдыхающих. Так, туристам предложили провести положенный двухнедельный карантин на яхте или лайнере в Пхукете.

Чтобы получить такую возможность, туристам придется предоставить отрицательный тест на COVID-19. При этом власти выдвигают еще одно обязательное условие — ношение специального браслета, передающего координаты пользователя через GPS. Браслет при этом измеряет температуру и давление.

Интересно, что стоимость такого предложения пока неизвестна. Но стоимость игры в гольф во время изоляции для туристов стоит 2900 долларов. Так местные власти пополняют бюджет, который пойдет на развитие туристической отрасли.