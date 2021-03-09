Россияне смогут поехать на Алтай по «единому» билету 

Туристы смогут попасть на Алтай, воспользовавшись "единым" билетом. Об этом сообщает "Единая транспортная дирекция" Минтранса РФ.

Впервые подобный билет начали продавать в 2014 году. Системой воспользовались более 2,5 миллиона человек. В этом году туристы смогут воспользоваться "единым" билетом уже весной и летом. Сейчас идет подготовка к началу перевозок.

По системе можно воспользоваться сразу несколькими видами транспорта во время поездки. К примеру, пассажиру оформляют билет на самолет и талон, предоставляющий право на проезд в автобусе. Туристы смогут сэкономить время и сократить количество пересадок, так как авиарейсы состыкованы со временем отъезда и прибытия автобуса.