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Россияне смогут поехать на Алтай по «единому» билету 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Россияне смогут поехать на Алтай по «единому» билету
Фото: depositphotos.com
Туристы смогут попасть на Алтай, воспользовавшись "единым" билетом. Об этом сообщает "Единая транспортная дирекция" Минтранса РФ.
Впервые подобный билет начали продавать в 2014 году. Системой воспользовались более 2,5 миллиона человек. В этом году туристы смогут воспользоваться "единым" билетом уже весной и летом. Сейчас идет подготовка к началу перевозок.
По системе можно воспользоваться сразу несколькими видами транспорта во время поездки. К примеру, пассажиру оформляют билет на самолет и талон, предоставляющий право на проезд в автобусе. Туристы смогут сэкономить время и сократить количество пересадок, так как авиарейсы состыкованы со временем отъезда и прибытия автобуса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что туристка рассказала, какие поступки россиян ужасают иностранцев.
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