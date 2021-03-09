Россиянка рассказала, какие поступки россиян ужасают иностранцев

Российская туристка, временно проживающая в Турции, рассказала о том, какие действия соотечественников в отелях со шведским столом приводят в ужас иностранцев. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен»

Так, по словам девушки, в первую очередь европейцев удивляют путешественники, которые толпятся возле ресторана за 10 минут до его открытия, а затем бросаются к еде, «сбивая с ног всех на своем пути».

Кроме того, блогер отметила, что россияне зачастую набирают в одну тарелку очень много еды, но не могут ее съесть.

«Не очень-то прилично брать десять блюд, поковыряться в каждом и оставить большую часть. В идеале тарелки после вас должны быть почти чистыми», — подчеркнула путешественница.

Также автор заметки напомнила, что неприлично приходить в заведения в купальнике или пляжной одежде.

«В отелях Турции отдыхают мусульмане, которые не готовы смотреть на оголенные тела посторонних людей», — пояснила она.

В заключение россиянка добавила, что кричать на поваров и официантов в ресторанах также считается дурным тоном.

«Да, обидно, если желанное блюдо закончилось перед вами, а новую порцию придется ждать еще пять минут. Но это не повод кричать на сотрудников отеля», — подытожила она.