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Россиянка рассказала о приводящих в ужас иностранцев действиях соотечественников 

Lenta.ru 5 часов назад
Россиянка рассказала, какие поступки россиян ужасают иностранцев
Фото: Саша Коновалова / Яндекс.Дзен
Российская туристка, временно проживающая в Турции, рассказала о том, какие действия соотечественников в отелях со шведским столом приводят в ужас иностранцев. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Так, по словам девушки, в первую очередь европейцев удивляют путешественники, которые толпятся возле ресторана за 10 минут до его открытия, а затем бросаются к еде, «сбивая с ног всех на своем пути».
Кроме того, блогер отметила, что россияне зачастую набирают в одну тарелку очень много еды, но не могут ее съесть.

«Не очень-то прилично брать десять блюд, поковыряться в каждом и оставить большую часть. В идеале тарелки после вас должны быть почти чистыми», — подчеркнула путешественница.

Также автор заметки напомнила, что неприлично приходить в заведения в купальнике или пляжной одежде.
«В отелях Турции отдыхают мусульмане, которые не готовы смотреть на оголенные тела посторонних людей», — пояснила она.
В заключение россиянка добавила, что кричать на поваров и официантов в ресторанах также считается дурным тоном.

«Да, обидно, если желанное блюдо закончилось перед вами, а новую порцию придется ждать еще пять минут. Но это не повод кричать на сотрудников отеля», — подытожила она.

В марте россиянка отдохнула с семьей в одном из пятизвездочных отелей в турецкой Анталье и осталась недовольна предоставленным сервисом. В частности, отдыхающая раскритиковала поступок носильщика, который помогал гостям доставить вещи в номер. На ее взгляд, он должен был уступить им лифт и дать подняться первыми.
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