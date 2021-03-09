Проспать: стюардесса рассказала о профессиональных страхах

Российская стюардесса, известная в соцсетях благодаря постам о своей работе, описала две ситуации, которых, как правило, боятся большинство представителей ее профессии. Соответствующей информацией она поделилась в своем Instagram -аккаунте.

Так, в числе главных сотрудница авиакомпании назвала страх проспать рейс. Блогерша уточнила, что зачастую перелеты запланированы на ранее утро или ночь, а значит, проснуться ей и ее коллегам необходимо за 2,5–3 часа до приезда в аэропорт, а быть в авиагавани — за пару часов до вылета.

«Лично я настолько всегда боюсь проспать, что полностью расслабиться и уйти в глубокий сон перед рейсом никогда не могу. При том еще просыпаюсь по 100-500 раз и проверяю время на телефоне», — пожаловалась она.

По словам стюардессы, некоторые члены экипажа даже заводят традиционные «стационарные» будильники.

Не менее распространенной для бортпроводников является боязнь не успеть вовремя прийти на брифинг перед авиаперелетом, в ходе которого пилот сообщает всю необходимую информацию, отвечает на вопросы и задает их.

«Я всегда закладываю дополнительных 30-40 минут. Чтобы быть спокойной, я лучше посижу это время и подготовлюсь к предстоящему брифингу», — заключила автор поста.