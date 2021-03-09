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Стюардесса назвала два главных страха бортпроводниц 

Lenta.ru 5 часов назад
Проспать: стюардесса рассказала о профессиональных страхах
Фото: @katyamog
Российская стюардесса, известная в соцсетях благодаря постам о своей работе, описала две ситуации, которых, как правило, боятся большинство представителей ее профессии. Соответствующей информацией она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Так, в числе главных сотрудница авиакомпании назвала страх проспать рейс. Блогерша уточнила, что зачастую перелеты запланированы на ранее утро или ночь, а значит, проснуться ей и ее коллегам необходимо за 2,5–3 часа до приезда в аэропорт, а быть в авиагавани — за пару часов до вылета.

«Лично я настолько всегда боюсь проспать, что полностью расслабиться и уйти в глубокий сон перед рейсом никогда не могу. При том еще просыпаюсь по 100-500 раз и проверяю время на телефоне», — пожаловалась она.

По словам стюардессы, некоторые члены экипажа даже заводят традиционные «стационарные» будильники.
Не менее распространенной для бортпроводников является боязнь не успеть вовремя прийти на брифинг перед авиаперелетом, в ходе которого пилот сообщает всю необходимую информацию, отвечает на вопросы и задает их.

«Я всегда закладываю дополнительных 30-40 минут. Чтобы быть спокойной, я лучше посижу это время и подготовлюсь к предстоящему брифингу», — заключила автор поста.

4 марта другая российская стюардесса рассказала о том, что происходит на рейсе в случае, если кто-то из членов экипажа опаздывает на работу или вовсе не является. По словам блогерши, на этот случай предусмотрен резерв — своеобразное дежурство, на котором каждый бортпроводник должен находиться согласно планированию.
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