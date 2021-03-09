Россиян призвали не ждать открытия границ Евросоюза 

По словам эксперта, россиянам не стоит надеяться, что весной границы Евросоюза откроются, а делать прогнозы о летнем туристическом сезоне пока рано. При этом вероятность открытия границ летом все же есть.

Может быть, какие-то межгосударственные соглашения с отдельными странами помогут убыстрить этот процесс», — предположил Игнатьев.

При этом он подчеркнул, что такие страны, как Италия, Франция и Испания, не выражают готовности принимать туристов из России несмотря на большие надежды россиян.