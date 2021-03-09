Ещё
Далее:
Читайте также:

Россиян призвали не ждать открытия границ Евросоюза 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиян призвали не ждать открытия границ Евросоюза
Фото: Pixabay
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в эфире радиостанции НСН призвал россиян не ждать открытия границ Евросоюза в скором времени.
По словам эксперта, россиянам не стоит надеяться, что весной границы Евросоюза откроются, а делать прогнозы о летнем туристическом сезоне пока рано. При этом вероятность открытия границ летом все же есть.

Может быть, какие-то межгосударственные соглашения с отдельными странами помогут убыстрить этот процесс», — предположил Игнатьев.

При этом он подчеркнул, что такие страны, как Италия, Франция и Испания, не выражают готовности принимать туристов из России несмотря на большие надежды россиян.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что границы России с другими странами, пересечение которых ограничено на фоне распространения коронавируса, будут поэтапно открываться с учетом эпидемиологической ситуации. В то же время Матвиенко подчеркнула, что ситуация с COVID-19 в России объективно улучшается и граждане могут бронировать туры на грядущее лето внутри страны.
Видео дня. Хургада против Шарм-эль-Шейха: в чем разница курортов
Последние новости
США обеспокоились возможностями России в космосе США обеспокоились возможностями России в космосе Украинская делегация попыталась «удалить» крымчан с совещания Украинская делегация попыталась «удалить» крымчан с совещания Составлен рейтинг регионов России по уровню коррупции Составлен рейтинг регионов России по уровню коррупции
Комментарии 1
Новости путешествий , Валентина Матвиенко , Андрей Игнатьев , ЕС , Совет Федерации , Российский союз туриндустрии
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Места нашей планеты, которые выглядят как фотомонтаж
06:55
Места нашей планеты, которые выглядят как фотомонтаж
Заграница
Царство бомжей под городом веселья
10:34
Царство бомжей под городом веселья
Заграница
Затерянные места на Земле, которые реально существуют
09:54
Затерянные места на Земле, которые реально существуют
Заграница
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи
00:11
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи
Новости путешествий
Самые опасные места в мире, где нельзя плавать
10:04
Самые опасные места в мире, где нельзя плавать
Заграница
Что происходит на самом густонаселенном острове в мире
04:03
Что происходит на самом густонаселенном острове в мире
Заграница
Полуголую девушку на шее у сноубордиста застыдили в Сети
00:13
Полуголую девушку на шее у сноубордиста застыдили в Сети
Отдых в России
Самые большие волны, снятые на видео
04:55
Самые большие волны, снятые на видео
Заграница
Стюардесса оценила способность обычного пассажира посадить самолет
00:34
Стюардесса оценила способность обычного пассажира посадить самолет
Новости путешествий
Россиян разозлили «опасные игры» с морем в Сочи
00:38
Россиян разозлили «опасные игры» с морем в Сочи
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение