На Сицилии любуются извержением вулкана без туристов 

На Сицилии извергается вулкан Этна. Его активность была зафиксирована в Италии 2 недели назад — в очередной раз он выбросил большой столб пепла. С тех пор, с короткими перерывами, Этна продолжает извергаться.

Пользователи соцсетей делятся впечатляющими фото и видео природного явления, в том числе представители турбизнеса.

«Наша Этна (3380 м), самый высокий из активных вулканов Европы, вот уже месяц как успокоиться не может. Она часто извергается, но чтобы так! Я уже 10 лет, как на Сицилии, но такого еще не видела. С неба сыплется черный дождь из пепла, сушить белье на балконе вообще нереально»,

— рассказала Жанна Колесникова, проживающая на острове и работающая в местном туризме более 10 лет.

«Извержения вулканов — нормальное явление для Сицилии. Этна — активный вулкан. Извергается часто. Иногда сильнее, иногда слабее. Но в целом сицилийцы спокойно к этому относятся. Привыкли. Они ковида боятся значительно больше, чем извержений»,

— добавляет она.

Жанна сожалеет, что полюбоваться зрелищем могут только сами итальянцы, ведь страна закрыта для массового международного туризма. По ее прогнозам, надежд на грядущий сезон немного.

Однако с таким мнением согласны не все. По словам руководителя принимающей компании Tezoro Srl Виктора Сергеева, весь туристический бизнес Италии ждет конкретных мер и волевых решений в сфере открытия границ и восстановления международного туризма от нового правительства страны.

Отметим, что сейчас на Сицилии после карантина уже открыли магазины, частично музеи. Запрещены культурно-массовые мероприятия, карнавалы, концерты, кино, театры, спортивные секции и фитнес-клубы. Обязательны масочный режим и соблюдение дистанции.