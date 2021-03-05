Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи

Мужчина в плавках вышел из холодного моря с цветами и порадовал женщин. Видео опубликовали, опубликовал Instagram -аккаунт @krasnodar_kray.

На кадрах мужчина в плавках выходит с букетом в руках из Черного моря, температура воды в котором в этот день не поднималась выше 10 градусов. «Вот так вот! Вот не говорите, что мужчины не дарят вам подарки. Вот ему надо, он даже с моря достанет! Сегодня пятое марта», — комментирует под шум волн его спутница.

Восхищенные поступком мужчины девушки начали писать ему восторженные комментарии. «Настоящий романтик», «Каждой женщине по такому мужчине», «Молодчина!», «Аквамен?», «Обворожительный мужчина», «Как Нептун», «Доставка хорошего настроения из Сочи», — радовались они под видеороликом.