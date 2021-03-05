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Стюардесса поделилась фото за штурвалом и впечатлила пользователей сети 

Lenta.ru 5 часов назад
Стюардесса впечатлила своим снимком пользователей сети
Фото: @cabin_crew_beauties,
Стюардесса бюджетной американской авиакомпании JetBlue поделилась снимком, сделанным на борту самолета, и впечатлила им пользователей сети. Соответствующий кадр опубликован Instagram-аккаунте cabin_crew_beauties, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.
На размещенном в сети кадре бортпроводница запечатлена в кабине пилотов — она сидит в кресле одного из летчиков и держится за штурвал. Девушка при этом одета в темное мини-платье с оранжевой полосой, ее волосы убраны в высокий хвост.
Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Очень красивая», «Какая прекрасная девушка», «Я бы полетел с тобой», «Очень мило», «Замечательная фотография», «До чего очаровательно», — писали они.
3 марта сообщалось, что стюардесса сфотографировалась в необычной позе в салоне бизнес-класса самолета. На снимке бортпроводница со скрещенными ногами сидит на тумбе, в которую встроены экраны для пассажиров. При этом на девушке надета синяя униформа авиакомпании, состоящая из платья с мини-юбкой и V-образным вырезом.
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