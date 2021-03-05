Стюардесса впечатлила своим снимком пользователей сети

Стюардесса бюджетной американской авиакомпании JetBlue поделилась снимком, сделанным на борту самолета, и впечатлила им пользователей сети. Соответствующий кадр опубликован Instagram-аккаунте cabin_crew_beauties, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.

На размещенном в сети кадре бортпроводница запечатлена в кабине пилотов — она сидит в кресле одного из летчиков и держится за штурвал. Девушка при этом одета в темное мини-платье с оранжевой полосой, ее волосы убраны в высокий хвост.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Очень красивая», «Какая прекрасная девушка», «Я бы полетел с тобой», «Очень мило», «Замечательная фотография», «До чего очаровательно», — писали они.

3 марта сообщалось, что стюардесса сфотографировалась в необычной позе в салоне бизнес-класса самолета. На снимке бортпроводница со скрещенными ногами сидит на тумбе, в которую встроены экраны для пассажиров. При этом на девушке надета синяя униформа авиакомпании, состоящая из платья с мини-юбкой и V-образным вырезом.