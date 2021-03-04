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«Русские набирают много еды в одну тарелку»: турок о русских 

Мария Грибова 1 час назад
«Русские набирают много еды в одну тарелку»: турок о русских
Фото: РИА Новости
Россиянка, отдохнувшая в турецком городе Сиде, подружилась с одним из сотрудников отеля и решила узнать его мнение о русских. Этим она поделилась в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Мужчина рассказал, что в любом путешественнике его может разозлить проявление неуважения к другим. Например, если отдыхающий ходит в купальном костюме в ресторан или неадекватно ведет себя в состоянии алкогольного опьянения.
А в русских отдыхающих турок больше всего ценит добродушие, любовь к его родной стране и легкость в общении. К негативным качествам россиян турок отнес невежливость и грустное лицо.
Самыми красивыми женщинами турок назвал туристок из России, а русских мужчин он считает братьями:

«Многие обращаются ко мне «братан», «дружище»».

И поделился, как в ресторане быстро отличить русского туриста от европейского:

«Русские часто набирают много еды в одну тарелку. Любят положить побольше».

Ранее «Рамблер» писал тебе о том, что россиянка осудила поступок носильщика в Турции, а потом осудили ее.
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