«Русские набирают много еды в одну тарелку»: турок о русских 

Россиянка, отдохнувшая в турецком городе Сиде, подружилась с одним из сотрудников отеля и решила узнать его мнение о русских. Этим она поделилась в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Мужчина рассказал, что в любом путешественнике его может разозлить проявление неуважения к другим. Например, если отдыхающий ходит в купальном костюме в ресторан или неадекватно ведет себя в состоянии алкогольного опьянения.
А в русских отдыхающих турок больше всего ценит добродушие, любовь к его родной стране и легкость в общении. К негативным качествам россиян турок отнес невежливость и грустное лицо.
Самыми красивыми женщинами турок назвал туристок из России, а русских мужчин он считает братьями:
«Многие обращаются ко мне «братан», «дружище»».
И поделился, как в ресторане быстро отличить русского туриста от европейского:
«Русские часто набирают много еды в одну тарелку. Любят положить побольше».
Ранее «Рамблер» писал тебе о том, что россиянка осудила поступок носильщика в Турции, а потом осудили ее.