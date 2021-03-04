«Русские набирают много еды в одну тарелку»: турок о русских 

Россиянка, отдохнувшая в турецком городе Сиде, подружилась с одним из сотрудников отеля и решила узнать его мнение о русских. Этим она поделилась в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Мужчина рассказал, что в любом путешественнике его может разозлить проявление неуважения к другим. Например, если отдыхающий ходит в купальном костюме в ресторан или неадекватно ведет себя в состоянии алкогольного опьянения.

А в русских отдыхающих турок больше всего ценит добродушие, любовь к его родной стране и легкость в общении. К негативным качествам россиян турок отнес невежливость и грустное лицо.

Самыми красивыми женщинами турок назвал туристок из России, а русских мужчин он считает братьями:

«Многие обращаются ко мне «братан», «дружище»».

И поделился, как в ресторане быстро отличить русского туриста от европейского: