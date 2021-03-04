25 райских мест для интровертов 

Если вам по душе тишина и уединение, вряд ли вы выберете мегаполис, отправляясь на отдых. Тем более когда в мире есть такие места, где природа и жизнь людей кажутся продолжением друг друга, где сам город словно бы впечатан в величественный пейзаж и воспринимается как его часть. Они настолько гармоничны, что хочется прямо сегодня променять наш бешеный ритм жизни на спокойствие одного из них.
Мы составили список из 25 городов, оказаться в которых мечтал бы каждый интроверт.
1. Гармиш-Партенкирхен, Бавария, Германия Гармиш-Партенкирхен — очаровательный городок на самой высокой в Германии горе Цугшпитце. Расположенный на высоте в 3000 метров, когда-то он представлял два поселения, одно из которых было основано римлянами, а другое — тевтонцами. Их объединили только в 1936 году в преддверии зимних Олимпийских игр. 2. Поселение в Гималаях, Тибет Это одна из тех затерянных в Гималаях деревень, которые были построены для обслуживания нужд многочисленных монастырей. Добраться туда можно только пешком или на лошади. 3. Рейне, Норвегия Рейне — рыбацкая деревня на живописном арктическом полуострове Москенес. Здесь проживает только 329 человек, но это место по праву признано самой красивой деревней во всей Норвегии. 4. Гасадалур, Фарерские острова Таинственная цепь Фарер к северу от Шотландии едва ли известна широкому кругу туристов. На протяжении многих лет острова с их отвесными скалами оставались труднодоступными. Например, к селу Гасадалур ведет всего одна лестница, построенная во времена британской оккупации островов в годы Второй мировой войны. 18 счастливчиков, проживающих там сейчас, надежно укрыты от всех невзгод двумя горами высотой по 2300 футов. 5. Кольмар, Франция Кольмар — один из самых красивых городков Эльзаса. Старинные улочки и мостовые, домики в стиле фахверк, древние каменные здания — всё это создает неизгладимое впечатление. Кроме этого, Кольмар — столица эльзасских вин, недаром именно отсюда берет свое начало Route du Vin — Винная дорога. 6. Камден, штат Мэн, США Населенный индейцами Камден был колонизирован англичанами в 70‑е годы XVIII века. Во времена гражданской войны он служил чем-то вроде «пункта переговоров» американцев. Сейчас в этом чистом и уютном городке обитает 5000 жителей, а летом соотношение туристов к коренному населению города составляет 2 к 1. 7. Блед, Словения Укрытый живописными горами, Блед был впервые упомянут в 1004 году. Он показался таким красивым императору Священной Римской империи, что был подарен в качестве величайшей награды епископу Бриксена. Церковь в Бледе расположена на острове посреди одноименного озера. Сам город с населением в 5000 человек сейчас является одним из самых красивых словенских курортов. 8. Манарола, Италия Манарола — небольшой рыбацкий городок в Лигурии, на севере Италии. Радуга разноцветных домов расположена на скале, нависающей над дикой береговой линией Лигурийского моря. Городская церковь датируется 1338 годом, что делает Манаролу одним из старейших городов в регионе. 22. Шишильян, Франция Великолепная гора Мон Эгий на 2000 метров возвышается над французской общиной Шишильян, где проживает всего около 200 человек. Мон Эгий известна под именем «Недостижимая гора» — ее склоны одинаково отвесны со всех сторон. Вершина не была покорена до 1492 года и стала первой горой, на которую люди решили влезть просто так, из чистого любопытства. Считается, что с ее покорением на свет появился альпинизм. 23. Эз, Франция Эз — это средневековая деревушка, нависающая, как орлиное гнездо, над полуостровом Сен-Жан-Кап-Ферра. Расположение на вершине скалы на высоте 427 метров над уровнем моря открывает захватывающую панораму. В атмосферу Средневековья переносят узкие ступенчатые улочки, низкие массивные двери, грубая каменная кладка домов. 24. Эрисейра, Португалия Небольшой португальский городок Эрисейра, в котором проживает менее 10 тысяч человек, находится в 35 км к северо-западу от столицы страны Лиссабона. Сейчас он известен своими песчаными пляжами и является одним из знаменитых центров серфинга в Европе. 25. Пучишча, Хорватия Пучишча — маленький поселок с пристанью на северном побережье острова Брач. Его название возникло от латинского слова puteus — «колодец», что обозначало местные источники с солоноватой бракицкой водой для домашнего скота. Эта область славится своей традицией, связанной с работой по камню, а материал из местных каменоломен даже был использован для строительства Белого дома в Вашингтоне. Смотрите также: Как выглядела Москва конца XVIII века до большого пожара 1812 года, 40 «вторых» городов мира, которые стоит посетить, пока живешь на свете, 10 невероятно дешевых райских мест, где можно начать новую жизнь