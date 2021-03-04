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Россиянка узнала мнение работника турецкого отеля о русских туристах 

Lenta.ru 3 часа назад
«Русские набирают много еды в одну тарелку»: турок о русских
Фото: Lenta.ru
Российская туристка, отдохнувшая в турецком городе Сиде, подружилась с одним из сотрудников отеля и решила расспросить его, что он думает о русских туристах. Его мнение она опубликовала в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Турок рассказал, что больше всего ему нравятся туристы из Германии — они всегда вежливы и не высказывают никаких претензий. «Русских и украинцев тоже люблю. Они добродушные и веселые», — добавил он.
При этом, отметил мужчина, в любом путешественнике его может разозлить проявление неуважения к другим. Например, если отдыхающий ходит в купальном костюме в ресторан или неадекватно ведет себя в состоянии алкогольного опьянения.
В русских туристах мужчина ценит добродушие, любовь к его родной стране и легкость в общении. К негативным качествам россиян турок отнес невежливость и грустное лицо. Тем не менее он отметил, что добрых людей все равно больше, чем тех, кто любит ругаться.
Самыми красивыми женщинами турок назвал отдыхающих из России, а русских мужчин он считает братьями. «Многие обращаются ко мне „братан“, „дружище“», — отметил он.
Также официант поделился секретом, как в ресторане быстро отличить русского туриста от европейского.

«Русские часто набирают много еды в одну тарелку. Любят положить побольше», — заключил турок.

Ранее в марте российский турист, отдохнувший в Абхазии, поинтересовался у местных жителей, что они думают о русских. Мужчина отметил, что столкнулся лишь с проявлением настоящего гостеприимства.
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