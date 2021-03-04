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Власти Бали назвали условия открытия границ для туристов 

Мария Грибова 31 минуту назад
Власти Бали назвали условия открытия границ для туристов
Фото: РИА Новости
Власти Бали представили план перезапуска въездного туризма. Об этом сообщает АТОР.
Губернатор острова Ваян Костер рассказал, что достигнута договоренность об открытии для туристов «зеленой» зоны — районов с минимальным числом зараженных COVID-19. Также отмечается, что за пределы этой территории выезжать путешественникам будет запрещено.
Гости смогут отдыхать в Куте, Нуса-Дуа, Убуде, Сануре и Нуса Пениде. А после открытия границ власти обещают ужесточить наказание для нарушителей антиковидных правил.
Ранее «Рамблер» писал о том, что россиянка осудила поступок носильщика в Турции, а потом осудили ее.
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