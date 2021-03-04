Власти Бали назвали условия открытия границ для туристов 

Власти Бали представили план перезапуска въездного туризма. Об этом сообщает АТОР.

Губернатор острова Ваян Костер рассказал, что достигнута договоренность об открытии для туристов «зеленой» зоны — районов с минимальным числом зараженных COVID-19. Также отмечается, что за пределы этой территории выезжать путешественникам будет запрещено.

Гости смогут отдыхать в Куте, Нуса-Дуа, Убуде, Сануре и Нуса Пениде. А после открытия границ власти обещают ужесточить наказание для нарушителей антиковидных правил.