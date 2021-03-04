В отелях Турции закончились места на майские праздники 

3 марта турецкие отельеры и представители турагентств прокомментировали журналисту TourDom.ru, как идут продажи на майские праздники. Они отмечают, что с началом весны в городах постепенно отменяют ковидные ограничения. Так, в Анталье разрешили открыть рестораны и кафе для посещения туристов при 50%-ной загрузке, отменили локдаун по субботам. Позитивные новости благотворно сказываются на темпах бронирования.

«Продажи на майские замечательные — превысили предыдущие годы (даже успешный 2019 год) примерно на 10%. В этом году мы собираемся провести мощный Mayfest, пригласить российских звезд. Помимо концертов, в полном масштабе будет работать анимация, проводиться шоу. Это все вызывает большой ажиотаж», — комментирует директор отдела продаж отеля Bellis Deluxe Анна Йиит. По ее словам, на сегодня загрузка отеля составляет 50%.

Турагентства сообщают, что в некоторых отелях закончились свободные места:

«На майские отель Alva Donna в Белеке с 23 апреля по 5 мая в стопе. Вот это аншлаг в Турции ожидается». Немаловажный фактор при выборе отеля на май — наличие подогреваемых бассейнов. Такие объекты размещения пользуются наибольшим спросом. «Туристы хотят в те отели, где можно будет гарантированно поплавать», — комментирует турагент из Москвы Наталья Котельникова.

В отеле Justiniano Hotels отмечают, что номера на май пока еще есть. «Пик активных продаж на майские праздники пока не начался, так что у туристов есть время подумать», — комментирует Елена Барыш, представитель отдела продаж и маркетинга гостиницы.

А вот в отелях сети Crystal Hotels, некоторые из которых только начинают открываться, не увидели особых изменений по спросу. «На майские праздники мы давно не рассчитываем, поскольку нет длительных выходных. Тем не менее с загрузкой проблем не видим. Самые актуальные периоды для продаж — с середины марта», — прокомментировал директор по продажам Сами Йылмаз.