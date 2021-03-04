В России резко подорожали авиабилеты 

В России резко возросла стоимость авиабилетов в условиях ограниченного числа рейсов за границу. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как утверждают специалисты, ограниченное предложение на международных рейсах вызывает подорожание и на внутренних направлениях. Повышая цены, авиаперевозчики стремятся покрыть потери, понесенные из-за сокращения объемов перелетов во время пандемии в 2020 году.

«Квотирование международных перелетов и ограниченный объем доступных рейсов вместе с высоким спросом позволяют перевозчикам отказываться от низких тарифов, повышая стоимость за счет динамической системы ценообразования», — объяснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Как сообщает издание, средняя стоимость авиабилета за рубеж на начало марта 2021 выросла на 55 процентов по сравнению с периодом 2019 года. Так, цены на перелет в ОАЭ выросли вдвое, в Грузию — в 2,5 раза, на Мальдивы — на 36 процентов, в Египет — на 29 процентов.

Стоимость авиабилетов по внутренним направлениям тоже выросла, но успела скорректироваться к докризисным значениям. Например, в марте 2021 года забронировать перелет в Сочи можно по цене от 5,2 тысячи рублей, что всего лишь на восемь процентов дороже, чем в 2019 году. Билет из Москвы в Симферополь и обратно обойдется в 7,8 тысячи рублей — цена выросла на 13,2 процента.