Поза стюардессы в салоне бизнес-класса удивила пользователей сети 

Стюардесса сфотографировалась в необычной позе в салоне бизнес-класса самолета и удивила пользователей социальной сети. Кадр появился в Instagram-аккаунте @flight_love , который освещает жизнь членов экипажа.

На снимке бортпроводница со скрещенными ногами сидит на тумбе, в которую встроены экраны для пассажиров. При этом на девушке надета синяя униформа авиакомпании, состоящая из платья с мини-юбкой и V-образным вырезом. Также образ сотрудницы авиакомпании дополнен черными туфлями на каблуке и часами.

@flight___love

Подписчики аккаунта оценили позу стюардессы, демонстрирующую ее ноги. «Ты великолепна!», «Чудесные ноги», «Какая красотка!», «У тебя шикарнейшие ноги», «Хочется попасть к тебе на рейс», «Выглядит очень красиво», — писали пользователи в комментариях.