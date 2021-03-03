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Поза стюардессы в салоне бизнес-класса удивила пользователей сети 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Поза стюардессы в салоне бизнес-класса удивила пользователей сети
Фото: Pixabay
Стюардесса сфотографировалась в необычной позе в салоне бизнес-класса самолета и удивила пользователей социальной сети. Кадр появился в Instagram-аккаунте @flight_love, который освещает жизнь членов экипажа.
На снимке бортпроводница со скрещенными ногами сидит на тумбе, в которую встроены экраны для пассажиров. При этом на девушке надета синяя униформа авиакомпании, состоящая из платья с мини-юбкой и V-образным вырезом. Также образ сотрудницы авиакомпании дополнен черными туфлями на каблуке и часами.
@flight___love
Подписчики аккаунта оценили позу стюардессы, демонстрирующую ее ноги. «Ты великолепна!», «Чудесные ноги», «Какая красотка!», «У тебя шикарнейшие ноги», «Хочется попасть к тебе на рейс», «Выглядит очень красиво», — писали пользователи в комментариях.
В феврале стюардесса авиакомпании British Airways сфотографировалась в необычной позе на борту самолета и впечатлила пользователей сети получившимся снимком. На размещенном в сети кадре бортпроводница запечатлена сидящей на тележке, используемой, в частности, для подачи еды пассажирам. Девушка при этом одета в мини-юбку.
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