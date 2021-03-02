Стюардесса частного самолета заявила о строгих табу на внешний вид

Российская стюардесса, работающая в бизнес-авиации, заявила, что у женщин ее профессии существуют строгие табу на некоторые детали внешнего вида. Соответствующим роликом она поделилась в TikTok -аккаунте.

В частности, по ее словам, бортпроводницам частных самолетов нельзя носить вещи с излишним количеством аксессуаров и броской отделкой. Вдобавок им запрещено надевать платья и топы с декольте.

Кроме того, одежда членов экипажа во время авиаперелета обязательно должна прикрывать их колени, а по возможности и локти, иметь подкладку и выгодно подчеркивать фигуру, однако при этом не слишком обтягивать ее.

В целом на борту бизнес-джетов приветствуется сугубо деловой стиль, классический крой и преимущественно темные цвета — черный, серый, синий и коричневый (светлые допустимы только в летний период). Таким образом, идеальной вещью для стюардессы при соблюдении всех условий может считаться платье-футляр или брючный костюм.