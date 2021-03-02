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Россиянин рискнул пообедать в придорожной столовой в Сочи и поделился опытом 

Lenta.ru 3 часа назад
Россиянин пообедал в придорожной столовой в Сочи и поделился опытом
Фото: TrueStory Travel
Российский турист, отдохнувший с семьей в Сочи на зимних каникулах, рискнул пообедать в одной из придорожных городских столовых, попавшейся ему на пути. Своими впечатлениями он поделился в собственном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Путешественник уточнил, что заведение находилось «вдали от цивилизации», и посетителей в нем было крайне мало. Блогер отдельно подчеркнул, что его позабавил местный интерьер — стены были расписаны карикатурами.
При этом выбор блюд оказался достаточно широким: пять видов первого блюда, различные варианты приготовления мяса и рыбы, а также около десяти вариантов гарнира.
По словам отдыхающего, они с женой взяли два мясных блюда, два гарнира и две чашки чая — порции были достаточно большими, однако в общей сумме обед обошелся россиянам в 345 рублей. Автор материала уверен, что для Сочи в среднем такая цена крайне низка.

«Я с уверенностью могу сказать, что эта случайная придорожная столовая, в которую мы забрели, оказалась самой дешевой из тех, где мы ели в Сочи», — заключил блогер.

25 февраля сообщалось, что российский турист посетил одну из модных городских столовых, популярных среди местных жителей. По его словам, выбранная точка питания отличалась современными деталями интерьера — искусственной травой и футуристическими светильниками, специфическим контингентом в лице хипстеров и «блатных дядь» в галстуках, а также крайне широким ассортиментом блюд.
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